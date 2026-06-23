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FCSB l-a legitimat luni pe Matheus Benjamin Diniz Paixao, un tânăr jucător brazilian născut în Belgia, care va împlini 16 ani în decembrie.

Matheus Diniz nu este însă deloc străin de România - mama Loredana este din Buzău, tatăl Marcus Diniz a fost legitimat timp de un deceniu la AC Milan (2004-2008 și 2009-2015), a bifat 21 de meciuri în Serie A la Livorno și a jucat apoi în țara noastră la Gloria Buzău și Dunărea Călărași, iar băiatul a evoluat la LPS Iolanda Balaș Soter Buzău și FC Voluntari.

În ultimul sezon, ”Mathy” a făcut parte din echipa Under 16 a Academiei FC Voluntari.

Matheus Diniz a semnat cu FCSB

”Uneori, pentru a crește, trebuie să ai curajul să faci următorul pas. Mulțumesc, FC Voluntari, pentru tot ce am învățat aici. Plec cu amintiri frumoase, recunoștință și motivația de a scrie un nou capitol. Ne revedem pe teren! ⚽️❤️”, a scris Matheus pe rețelele de socializare.

”Vorbesc șase limbi: italiană, portugheză, română, ebraică, engleză și spaniolă. Echipa mea favorită este Real Madrid”, spunea juniorul într-un clip de prezentare postat în sezonul precedent de FC Voluntari.

Tot luni a fost înregistrat oficial de FCSB și transferul fundașului dreapta Ronny Labonne, internațional din Martinica provenit de la Caen din Ligue 3.

Foto: Matheus Diniz