De ce a fost suspendat meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026. Suporterii au fost evacuați imediat de pe stadion

De ce a fost suspendat meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026. Suporterii au fost evacuați imediat de pe stadion CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial are loc în perioada 11 iunie - 17 iulie 2026.

TAGS:
FrantaIrakCM 2026Cupa Mondiala 2026
Din articol

Franța și Irak s-au înfruntat de la 00:00 ora României, la Philadelphia, Pennsylvania, în a doua rundă din Grupa I, care este alcătuită și din Norvegia și Senegal, la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

De ce a fost suspendat meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026. Suporterii au fost evacuați imediat de pe stadion

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Foto: Imago Images

Philadelphia a fost lovită de o furtună puternică, iar prima repriză a fost prelungită cu doar trei minute, chiar dacă ”centralul” ar fi prelungit, în mod normal, confruntarea cu mai multe minute adiționale.

În timpul pauzei, stadionul a fost evacuat, iar organizatorii au decis ca meciul să fie suspendat pe o perioadă nedeterminată. 

Ploaia torențială, descărcările electrice din apropiere, vântul puternic și avertizările de tornadă din regiunea Philadelphia au fost factorii decisivi ca partida să fie întreruptă.

Suporterii aflați pe ”Lincoln Financial Field” s-au adăpostit în zonele acoperite ale arenei. 

Înaintea meciului, porțile stadionului au fost deschise cu întârziere din cauza vremii, iar în timpul primului act ploaia s-a intensificat, în principal după aproximativ 35 de minute scurse din prima repriză.

În SUA, pentru astfel de evenimente, dacă se detecează fulgere pe o rază de aproximativ 13 kilometri de stadion, jocul se oprește. 

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