De ce a fost suspendat meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026. Suporterii au fost evacuați imediat de pe stadion

Franța și Irak s-au înfruntat de la 00:00 ora României , la Philadelphia, Pennsylvania, în a doua rundă din Grupa I, care este alcătuită și din Norvegia și Senegal, la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

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ACUM: Franța - Irak 1-0 | Se pregătește startul reprizei secunde după ce meciul a fost suspendat două ore

Foto: Imago Images

Philadelphia a fost lovită de o furtună puternică, iar prima repriză a fost prelungită cu doar trei minute, chiar dacă ”centralul” ar fi prelungit, în mod normal, confruntarea cu mai multe minute adiționale.

În timpul pauzei, stadionul a fost evacuat, iar organizatorii au decis ca meciul să fie suspendat pe o perioadă nedeterminată.

Ploaia torențială, descărcările electrice din apropiere, vântul puternic și avertizările de tornadă din regiunea Philadelphia au fost factorii decisivi ca partida să fie întreruptă.

Suporterii aflați pe ”Lincoln Financial Field” s-au adăpostit în zonele acoperite ale arenei.

Înaintea meciului, porțile stadionului au fost deschise cu întârziere din cauza vremii, iar în timpul primului act ploaia s-a intensificat, în principal după aproximativ 35 de minute scurse din prima repriză.

În SUA, pentru astfel de evenimente, dacă se detecează fulgere pe o rază de aproximativ 13 kilometri de stadion, jocul se oprește.