Cristi Chivu îți dorește un lot competitiv pentru stagiunea viitoare și caută înlocuitori pe măsură pentru fotbaliștii care o vor părăsi pe Inter în această vară.

Conducerea „nerazzurrilor” are mare încredere în Cristi Chivu după ce în sezonul trecut Inter a reușit „dubla”: a câștigat cupa și campionatul în Italia.

Javier Zanetti, despre dorința din Liga Campionilor: „Mi-ar plăcea”

Javier Zanetti, vicepreședintele lui Inter, a rememorat triumful lui Inter din Liga Campionilor în 2010, când echipa lui Jose Mourinho a câștigat finala cu Bayern, scor 2-0.

Oficialul lui Inter a dezvăluit că și-ar dori ca „nerazzurrii” să câștige Liga Campionilor cu el în postura de vicepreședinte al clubului.

„La Madrid, am jucat al 700-lea meci pentru Inter. Întoarcerea la Milano cu Liga Campionilor și finalizarea tripletei a fost ceva unic. Acea echipă va rămâne pentru totdeauna în istoria clubului și, pentru noi toți, a fost un moment de neuitat. M-am întors pe Bernabeu pentru un meci al Legendelor și, imediat ce am intrat pe stadion, gândurile mele s-au întors imediat la acea noapte.

Mi-ar plăcea să câștig Liga Campionilor ca vicepreședinte al lui Inter. Am câștigat-o din postura de căpitan și mi-ar plăcea să realizez asta și în acest rol.”, a spus Javier Zanetti, conform TMW.com.

Se face transferul lui Marco Palestra la Inter Milano

Palestra urmează să semneze un contract pe cinci ani cu Inter Milano, cu un salariu net de aproximativ 3 milioane de euro pe sezon.

Inter a considerat că hotărârea neclintită a lui Palestra de a nu lua în considerare nicio alternativă din Premier League (Chelsea şi Manchester City exploraseră această pistă) a fost crucială pentru a rămâne ţinta principală a clubului milanez, reducând decalajul dintre cerere şi ofertă şi apropiindu-se semnificativ în ultimele zile de finalizarea cifrelor operaţiunii, adaugă sursa citată.

În vârstă de 21 de ani, Marco Palestra a impresionat prin evoluţiile sale în sezonul trecut, în tricoul formaţiei Cagliari, unde fusese împrumutat de Atalanta, fiind convocat în premieră anul acesta şi la selecţionata Italiei, scrie Agerpres.

El urmează să-l înlocuiască la Inter Milano pe olandezul Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid după Cupa Mondială.