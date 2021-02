LPF face noi precizari despre redeschiderea stadioanelor! Va fi obligatorie vaccinarea? Justin Stefan raspunde la intrebare

Stadioanele in Romania sunt inchise de aproape un an, iar suporterii fac presiuni ca ele sa fie redeschise.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, omul care conduce din umbra liga, dupa problemele pe care Gino Iorgulescu le-a avut cu fiul sau, a raspuns unor intrebari adresate de oameni, pe pagina oficiala de Facebook a Ligii Profesioniste. Intrebat de un suporter daca va fi obligatorie vaccinarea pentru a intra pe stadion, oficialul FRF a raspuns: "Nu am auzit nimic in sensul asta. Din anumite interpretari am concluzionat ca se incearca legarea numarului de persoane vaccinate de deschiderea stadioanelor.

Dar nu cred ca s-ar putea face astfel de ingradiri, cel putin cat timp vaccinul nu va fi la dispozitia intregii populatii. Dar nu mi s-ar parea potrivit sa existe o asemenea legatura si nici nu am auzit despre asa ceva. Dar e clar ca este un scenariu pe care trebuie sa-l luam in calcul". LPF a publicat pe site-ul oficial un set de conditii ce trebuie indeplinite de cluburi si autoritati pentru ca spectatorii sa se pot intoarce pe stadioane.

Conditiile stabilite prevad ca biletele sa fie comercializate pe persoana fizica, cu date concrete ale cumparatorului, pentru a se putea face o ancheta epidemiologica in caz de nevoie. De asemenea, clubul gazda trebuie sa asigure distantarea sociala prevazuta de lege, sa marcheze locurile desemnate spectatorilor si sa asigure accesul pe stadion cu precautia necesara. Tot in sarcina organizatorului de meci intra si masurarea temperaturii oamenilor care vor intra pe stadion si montarea dispozitevelor non contact pentru igienizarea mainilor.