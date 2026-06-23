Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a evoluat în stagiunea recent încheiată sub formă de împrumut la Gaziantep. La finalul sezonului, a revenit la Trabzonspor, club de care aparține din 2024.

În urmă cu doi ani, Trabzon l-a cumpărat pe Denis Drăguș de la Standard Liege pentru 1,7 milioane de euro

Tatăl lui Drăguș a făcut anunțul după ce s-a scris că merge la FCSB

FCSB pregătește o reconstrucție la echipă, după ce în sezonul recent încheiat a evoluat mult sub așteptări, în ideea în care în ultimii doi ani câștigaseră titlul în Superliga României și bifase meciuri solide și în cupele europene.

Unul dintre jucătorii de pe lista de transferuri a patronului Gigi Becali este chiar Drăguș. Milionarul din Pipera va trebui însă să bage adânc mâna în buzunare pentru serviciile internaționalului român.

Tatăl lui Drăguș, Mihai Drăguș, consideră că un transfer la FCSB poate fi o rampă de lansare pentru Drăguș și un bine și pentru echipa națională de fotbal a României.

”Eu mă bucur pentru orice soluție care îl poate ajuta pe Denis să progreseze din punct de vedere fotbalistic.

(n.r. Ar fi bine să meargă la FCSB?) Eu cred că da. Dacă el consideră că e bine pentru el, el e în măsura cea mai bună să decidă dacă e bine sau nu. Da, eu m-aș bucura dacă ar merge la FCSB, pentru că e o rampă de lansare ca să plece iar afară.

El are nevoie acum să joace meci de meci. Și pentru binele echipei naționale e bine să vină aici și să joace la FCSB.

Și mai ales că-l iubește Gigi Becali. Și, nu zic acum că e băiatul meu, am vorbit și cu Mutu, și la ce calități are, plecat de pe loc, dribling, ar fi trebuit să ofere mai multe decât ce a oferit până acum”, a spus Mihai Drăguș pentru Pro TV și Sport.ro.

Cifrele lui Denis Drăguș