Meci de COSMAR pentru Nedelcearu in Rusia! Ufa, UMILITA de Zenit in ultimul meci! Gafe mari pentru fundasul roman 

Ufa a pierdut in deplasarea cu Zenit Sankt Petersburg, 6-0.

Ionut Nedelcearu si echipa sa au suferit o infrangere usturatoare in ultima etapa din Rusia, cu Zenit. Cel mai bun fundas al Ufei a clacat in meciul cu Zenit, facand gafe uriase in aparare.

In minutul 29, cand gazdele conduceau cu 1-0, Nedelcearu a facut penalty dupa ce si-a faultat un adversar in careu, in ciuda faptului ca mingea se afla la fundasul roman.

Tot Nedelcearu a mai gresit la inca doua goluri inscrise de gazde, dupa o serie de pozitionari gresite prin care adversarii au putut sa isi creeze avantaj.