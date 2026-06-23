Echipa de pe ”Bernabeu” a bifat până acum trei transferuri în perioada de mercato din această vară. Real Madrid i-a adus pe Ibrahima Konate (Liverpool) și Bernardo Silva (Manchester City) din postura de jucători liberi de contract, iar pentru serviciile lui Marc Cucurella, galacticii le-au plătit celor de la Chelsea 55 de milioane de euro.

Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii

Cucurella nu e însă singura mutare pe care o forțează Real Madrid de la Chelsea. Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris că galacticii au bătut palma cu Enzo Fernandez, fotbalistul londonezilor cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, pentru un contract valabil până în 2032.

Mai rămâne acum doar ca Real Madrid să se înțeleagă și la bani cu gruparea de pe ”Stamford Bridge”. Argentinianul Enzo Fernandez, născut la San Martin, mai are contract cu Chelsea până la finalul sezonului 2031/32, iar asta înseamnă că londonezii nu-l vor ceda ușor pe mijlocașul central.

”Enzo Fernandez rămâne principala țintă a lui Jose Mourinho pentru postul de mijlocaș. Termenii personali pentru un contract valabil până în 2032 au fost deja agreați între argentinian și Real Madrid, care insistă acum pentru a ajunge la un acord cu Chelsea. Clubul londonez îi oferise prelungirea contractului lui Enzo, însă acesta a cerut timp de gândire”, a scris Nicolo Schira pe Twitter/X.

Cifrele lui Enzo Fernandez

La Chelsea, Enzo Fernandez a bifat 169 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 31 de reușite și, pe deasupra, fotbalistul argentinian a bifat și 30 de pase decisive. 37 de cartonașe galbene și aproximativ 13.000 de minute a înregistrat mijlocașul în echipamentul grupării de pe ”Stamford Bridge”.

Clubul din Premier League l-a adus pe Enzo Fernandez în urmă cu trei ani și jumătate de la Benfica, după ce au plătit pentru serviciile fotbalistului nu mai puțin de 121 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe jucător la 55 de milioane de euro.

Benfica l-a adus în Europa pe Enzo Fernandez în 2022, de la River Plate, pentru 44 de milioane de euro. În Portugalia, Enzo Fernandez a jucat 53 de meciuri, a înscris 12 goluri și a oferit zece pase decisive, în aproape 4000 de minute petrecute în echipamentul clubului.