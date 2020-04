Nebunie in Rusia! Fanii lui Zenit au lansat un videoclip impotriva COVID-19 chiar in momentul cand tara se apropie de 100.000 de cazuri! Ce au de gand sa faca: "Vom muri pentru asta!"

Fanii celor de la Zenit au scos un videoclip anti COVID-19.

In plina pandemie de coronavirus, fanii celor de la Zenit Saint Petersburg au lansat un videoclip impotriva COVID-19 in care isi exprima dragostea fata de echipa lor favorita. Chiar daca Rusia se apropie de 100.000 de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, fanii lui Zenit au tinut sa isi arate dragostea fata de echipa. In videoclipul lansat, acestia apar in costume de protectie si masti de gaze pe fata in timp ce joaca fotbal pe o strada.

"Suntem nebuni dupa fotbal si vom muri pentru Zenit", este refrenul piesei lansate de fanii echipei ca un protest impotriva coronavirusului.

