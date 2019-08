INCREDIBIL! Zenit vrea sa-l vanda pe Malcom din cauza fanilor rasisti din Rusia! Ce mesaj au afisat

Zenit a dat lovitura in aceasta vara: l-a luat pe Malcom de la Barcelona, jucator de 40 de milioane euro.

Ceea ce trebuia sa fie o bucurie pentru clubul Zenit s-a transformat intr-un cosmar. Fanii clubului au afisat un banner incredibil, chiar la debutul brazilianulu Malcom, transferat de la Barcelona.

"Pastrati traditia clubului si nu transferati jucatori de culoare", au scris ultrasii echipei din peluza. Si in trecut, fanii au anuntat ca istorica clubului Zenit obliga conducerea sa nu aduca jucatori de culoare. "Nu suntem rasisti, insa pentru noi absenta jucatorilor de culoare este o traditie".



Acum Zenit, care a platit 40 de milioane de euro plus bonusuri, se gandeste sa-l vanda pe Malcom in luna ianuarie, daca jucatorul nu va fi acceptat de suporteri.