OFICIAL FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României Superliga Sursa foto: FCSB (Facebook).
SPORT.RO
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Fosta campioană continuă achizițiile în această vară.

TAGS:
FCSBCSU Stiinta BucurestiDavid RușanuAlexandru BaciuElias Charalambous
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FCSB a reușit două transferuri dintr-un foc, ieri fiind legitimați de la același club, CSU Știința București, juniorii David Rușanu și Alexandru Baciu (vezi galeria foto de mai jos - numărul 17), ambii în vârstă de 16 ani.

Cei doi au câștigat Cupa României la categoria Under 15 (”Cupa Național U15”) în 2025, când au fost titulari în 1-1, 4-2 la loviturile de departajare cu FC Bihor.

Rușanu și Baciu au fost transferați definitiv de FCSB.

  • Baciu stiinta bucuresti
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Elias Charalambous și-a găsit echipă

Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor de la FCSB, este foarte aproape de revenirea în fotbal.

Antrenorul cipriot a plecat de la fosta campioană a României după ce a ratat play-off-ul în premieră. A fost dorit de Gigi Becali înapoi la echipă după o scurtă perioadă de timp, dar a refuzat revenirea, astfel că acum are șanse foarte mari să ajungă în Grecia.

Numele lui Charalambous a fost asociat cu prima ligă din Grecia în ultima perioadă, iar acum se pare că antrenorul se află în ”pole-position” pentru a prelua Levadiakos, o echipă care s-a luptat cu șanse reale pentru cupele europene în sezonul precedent.

Ar fi o revenire a cipriotului la Levadiakos, acolo unde a evoluat în cariera sa de jucător pentru o scurtă perioadă de timp, în 2014.

„Îl vor pe Elias Charalambous! Tehnicianul în vârstă de 45 de ani, după perioada de succes de la FCSB, are în față mai multe propuneri pentru următorul pas al carierei sale. Nu este exclus ca următoarea sa echipă să fie în Grecia, mai exact Levadiakos FC. Numele său a fost adus în discuție în ultimele ore”, au scris grecii de la kekida.net.

Foto: Razvan Pasarica / Sport Pictures

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