Simona Halep si-a facut vaccinul anti Covid-19! Primele declaratii ale tenismenei 

Simona Halep (29 ani) a facut vaccinul impotriva coronavirusului.

Locul 3 WTA s-a vaccinat impotriva Covid-19 la Institutul Cantacuzino. La iesirea din sala, Halep a dezvaluit ca s-a vaccinat cu serul produs de Pfizer.

"Ma simt bine, am avut putine emotii. Imi doream sa ma vaccinez, am venit cu sufletul deschis si sunt foarte bine acum. Am facut vaccinul Pfizer. Condiser ca acest vaccin este spre binele tuturor, de aceea am ales sa il fac. Sper sa se vaccineze cat mai multi oameni. S-au ocupat foarte bine de mine, le multumesc.

Trebuie sa fac si rapelul, ma linisteste acest lucru, sunt mai in siguranta dupa acest vaccin. Dar o sa fiu in continuare extrem de precauta. Daca e singura cale sa scapam de pandemie, e bine sa faci vaccinul. Sper sa nu am deloc reactii adverse", a spus Simona Halep la iesirea din Institutul Cantacuzino.