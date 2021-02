Drama lui Duckadam in fuga de Covid! Caz incredibil: incearca de O LUNA sa se vaccineze si nu se poate programa! I-a cerut 'ajutorul' lui Putin

Duckadam vrea sa se imunizeze impotriva COVID, dar nu gaseste niciun loc liber in programul national de vaccinare.

Fostul mare portar al Stelei a postat un montaj pe Facebook in care apare alaturi de un bust al presedintelui rus Vladimir Putin! "Tu esti singura mea speranta sa ma vaccinez", a scris, in gluma, Duckadam.

"Incerc sa ma programez de o luna si nu reusesc, de asta am spus ca doar el ma poate ajuta", a explicat Duckadam pentru Digisport.

Acum in varsta de 61 de ani, Duckadam are mai multe probleme de sanatate si e fortat sa ia un pumn de pastile in fiecare zi. Cele mai mari batai de cap i le da anevrismul pe care l-a avut la brat si care l-a si fortat sa se retraga la cateva luni dupa finala de Cupa Campionilor in care a fost erou, in 1986.