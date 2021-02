Huiduieli la cermonie | Spectatorii au luat-o RAZNA cand presedintele Australian Open a vorbit despre vaccinuri si guvern: "Vad ca sunteti un grup de oameni incapatanati!"

Presedintele turneului Australian Open, Jayne Hrdlicka a fost huiduita si fluierata in cadrul ceremoniei de premiere.

Presedinte al Consiliului de Administratie a Openului Australian, Jayne Hrdlicka a inceput intr-o maniera bizara ceremonia de premiere organizata dupa finala AO 2021 dintre Djokovic si Medvedev. Declaratiile facute de femeia de afaceri americana au starnit rumoare, huiduieli si fluieraturi din tribunele Arenei Rod Laver.

"Toti jucatorii au jucat in circumstante exceptionale in ultimele saptamani. A fost o perioada de provocari, de pierderi adanci si sacrificii pentru toata lumea, dar vaccinurile sunt pe drum, iar acum e timpul pentru optimism si speranta pentru viitor," a declarat Jayne Hrdlicka, moment in care o parte a publicului prezent in Arena Rod Laver a inceput sa o huiduiasca in mod copios.

It appears that the crowd in attendance on the Rod Laver Arena tonight are steadfastly against: (a) vaccinations against COVID-19 (b) the Victorian government — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) February 21, 2021

That was a really uncomfortable speech. Lot of boos at the mention of coronavirus vaccinations being rolled out. Bonkers. — George Bellshaw (@BellshawGeorge) February 21, 2021

"In spatele nostru se afla o echipa grozava de oameni care au muncit neobositi in ultimele trei luni pentru ca acest eveniment sa poata avea loc intr-o maniera in care protejeaza comunitatea, jucatorii si le permite sa fie pregatiti din punct de vedere sportiv. Multumim guvernului statului Victoria, fara voi nu puteam sa facem asta," a mai spus americanca, atragand un val de huiduieli si fluieraturi, mai puternic decat precedentul. "Evident, sunteti un grup de oameni incapatanati, dar abia asteptam sa va vedem si anul viitor," a adaugat Jayne Hrdlicka.

Cat despre finala in sine, presedintele consiliului administrativ a afirmat urmatoarele: "Novak, ai demonstrat in aceasta seara ca esti un competitor tenace. Nu ai avut nicio intentie de a parasi stadionul fara a tine trofeul in brate. Esti cel mai muncitor tenismen din circuit si ai o relatie speciala cu acest turneu. Daniil, astazi nu a fost seara ta, dar esti un competitor feroce, ar trebui sa fii mandru de realizarile tale, esti doar al treilea rus care joaca o finala aici. Novak a fost imbatabil azi, dar suntem siguri ca te vom vedea incercand sa-i iei coroana de pe cap in viitor," a afirmat presedintele consiliului administrativ al turneului de la Melbourne.