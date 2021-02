Isaila s-a imunizat cu vaccinul chinezesc! Cum s-a simtit dupa rapelul administrat la 21 de zile

Daniel Isaila s-a vaccinat cu serul produs in China impotriva noul coronavirus.

El o antreneaza pe FC Baniyas, in Emiratele Arabe Unite, echipa cu care a obtinut rezultate bune. Dintre toate echipele pe care le-a pregatit, Isaila nu a avut niciunde o rata a punctelor obtinute la fel ca in Arabia. Dupa 15 partide, antrenorul roman are 2,13 puncte pe meci.

La Astra, unde a reusit sa califice echipa in grupele Europa League si a castigat cupa si supercupa, a avut o rata a punctelor de maximum 2.00.

"Aici, la Abu Dhabi, este o campanie de vaccinare in masa cu vaccinul chinezesc. L-am facut si eu, saptamana trecuta am facut rapelul, dupa 21 de zile. Sunt ok, ma simt bine. Nu am avut niciun fel de probleme, doar o stare de somnolenta dupa administrarea vaccinului.

Aici sunt foarte bine organizati, sunt multe centre de vaccinare si totul decurge conform planurilor anuntate de autoritati. La Abu Dhabi se merge pe vaccinul chinezesc, iar la Dubai se vaccineaza cu Moderna", a spus Isaila pentru monitorulexpres.ro.

FC Baniyas este pe locul 3 in campionatul intern, cu 32 de puncte acumulate.

