A inceput campania de vaccinare in fotbal! Harut si Dica, primele nume importante din fotbal care au primit vaccinul! Primele imagini 

Jucatorii de fotbal au inceput vaccinarea impotriva Covid-19!

Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca a inceput campania de vaccinare a loturilor olimpice si nationale! Astfel, primele nume important din fotbal care si-au primit prima doza de vaccin au fost Nicolae Dica si Denis Harut.

Lor li s-au alaturat preparatorul fizic, Horatiu Baciu, Razvan Rotaru, antrenor secund la U21, Iulian Otelea, team manager si Catalin Popescu, ofiter de presa.

"Internationali romani si membri ai staff-urilor reprezentativelor Romaniei se vor imuniza impotriva COVID-19 in cadrul campaniei de vaccinare a loturilor nationale si olimpice initiata in urma deciziei Guvernului Romaniei.

Luni, 22 februarie, la centrul de vaccinare s-au prezentat deja primii membri ai staff-urilor primei reprezentative si ai nationalei U21, dar si un fotbalist de la ”tineret”.

Antrenorul secund al primei reprezentative, Nicolae Dica, preparatorul fizic Horatiu Baciu, tricolorul U21 Denis Harut si membrii staff-ului U21, Razvan Rotaru – antrenor secund, Iulian Otelea – team manager si Catalin Popescu – ofiter de presa au fost printre primii imunizati.

Campania de vaccinare va continua in urmatoarele zile si cu alti fotbalisti, si membrii ai staff-urilor, in functie de programarea realizata. Nationala ”A” si cea U21 vor disputa in martie 6 partide oficiale importante in preliminariile CM 2022, respectiv in grupele EURO de tineret", se arata in comunicatul FRF.