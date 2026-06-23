Clubul spaniol FC Barcelona a anunţat marţi că şi-a exercitat opţiunea de cumpărare a tânărului atacant egiptean Hamza Abdelkarim, care a semnat un contract pe trei ani.

Barcelona, transfer de 1.500.000 de euro

FC Barcelona l-a împrumutat de la Al-Ahly pe Hamza Abdelkarim (18 ani) şi, din luna ianuarie, atacantul egiptean a jucat pentru echipa U19 a catalanilor, marcând 6 goluri în 11 meciuri.

Convinşi că Abdelkarim poate avea un viitor în echipa mare, conducătorii Barcelonei au decis să îşi exercite opţiunea de cumpărare, pe care presa spaniolă o estimează la 1.500.000 de euro.

Șansa carierei pentru Hamza Abdelkarim

Abdelkarim a semnat un contract pe trei ani, până la 30 iunie 2029, şi ar putea fi testat de antrenorul Hansi Flick în presezon, într-un moment în care Barcelona a rămas fără Robert Lewandowski.

Abdelkarim a intrat ca rezervă în cele două meciuri disputate până acum de egipteni la Cupa Mondială, 1-1 cu Belgia şi 3-1 cu Noua Zeelandă.

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