FCSB - Rapid Viena si CFR Cluj - Dudelange in playoff-ul Europa League! Nebunie: Zenit a intors un 0-4 cu un 8-1 ca in povesti! Gol Keseru

Meciurile importante din Europa League sunt pe www.sport.ro

CFR Cluj va juca cu Dudelange in playoff-ul Europa League. Luxemburgezii au reusit marea surpriza - au eliminat Legia Varsovia.

FCSB va da in playoff peste Rapid Viena, echipa romanului Andrei Ivan.

Zrinjski 1-1 Ludogorets (0-1 in tur) (Keseru 24', Bilbija 92')

Dudelange 2-2 Legia (2-1 in tur) (Stumpf 8', Stelvio 18', Kante 33', Kante 87')

FC Copenhaga - CSKA Sofia (2-1 in tur) (N'Doye 23', Evandro 58'. N'Doye 64')

Zenit 8-1 Dinamo Minsk (0-4 in tur) (Paredes 22', Noboa 66', Dzyuba 75', Dzyuba 79', Yahaia 100', Driussi 108', Dzyuba 115', Mak 120', Mak 123')

Maribor 0-0 Rangers (1-3 in tur)

Lech Poznan 1-2 Genk (0-2 in tur) (Samata 19', Trossard 45', Cywka 50')

Feyenoord 1-1 Trencin (0-4 in tur) (Botteghin 9', Mance 9')

Rapid Viena 4-0 Slovan Bratislava (2-1 in tur) (Knasmullner 3', Knasmullner 79', Murg 85', Knasmullner 92')

Bordeaux 2-1 Mariupol (3-1 in tur) (Poundje 54', Sankhare 56", Fomin 66')

In aceasta seara au loc partidele retur din turul 3 al Europa League - pe langa meciurile celor 3 reprezentante ale Romaniei, alte 3 meciuri sunt de interes. In cazul calificarii in play-off, FCSB o va intalni pe castigatoarea partidei Rapid Viena - Slovan Bratislava (1-2 in tur), CFR Cluj va da de echipa calificata mai departe in meciul Dudelange - Legia (2-1 in tur) iar Craiova spera la o minune pentru a intalni castigatoarea dublei dintre Braga - Zorya (1-1 in tur).



Doua rezultate surprinzatoare in tur au avut loc in Slovacia si Belarus - Trecin si Dinamo Minsk le-au invins cu 4-0 pe Feyenoord si Zenit St Petersburg. Totusi, cele 2 echipe importante ale competitiei au cote bune pentru calificarea mai departe - 5, respectiv 6! In ceea ce priveste cota la calificare a celor de la Zenit, aceasta a scazut in ultimele ore de la 7 la 6.

Iata rezultatele din tur ale tuturor meciurilor (retururile au loc in aceasta seara):

Ufa - Niedercorn 2-1

Alashkert - CFR Cluj 0-2 (DETALII AICI)

H. Haifa - Atalanta 1-4

Spartaks Jurmala - Suduva 0-1

RB Leipzig - Universitatea Craiova 3-1

Apollon - Brest 4-0

Dinamo Minsk - Zenit St. Petersburg 4-0

Hapoel Beer Sheva - APOEL 2-2

Ludogorets - Zrinjski 1-0

Mariupol - Bordeaux 1-3

Sheriff Tiraspol - Valur 1-0

Sigma Olomouc - K. Almaty 2-0

Sturm Graz - AEK Larnaca 0-2

Torpedo Kutaisi - Kukesi 5-2

Trencin - Feyenoord 4-0

Jagiellonia - Gent 0-1

CSKA Sofia - FC Copenhaga 1-2

Nordsjaelland - Partizan 1-2

Basaksehir - Burnley 0-0

Genk - Lech Poznan 2-0

Beșiștaș - LASK Linz 1-0

O. Ljubljana - HJK Helsinki 3-0

Olympiakos - Luzern 4-0

Vitesse - FC Basel 0-1

Zorya - Braga 1-1

Cork City - Rosenborg 0-2

Hajduk Split - FCSB 0-0

Hibernian - Molde 0-0

Rangers - Maribor 3-1

Sarpsborg - Rijeka 1-1

Sp. Subotica - Brondby 0-2

TNS - Midtjylland 0-2

Legia - Dudelange 1-2

Slovan Bratislava - Rapid Viena 2-1

Sevilla - Zalgiris 1-0