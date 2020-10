Bestia NU SE MAI OPRESTE! Haaland, 12 goluri in 10 meciuri de Champions League! Cum a marcat cu Zenit

Erling Haaland e un MONSTRU!

Norvegianul de 20 de ani a marcat din nou in Champions League! Are 12 reusite in 10 partide la Salzburg si Dortmund! Haaland nu iarta pe nimeni! :) A ajuns la 24 de goluri si 5 assisturi in tricoul lui Dortmund. In acest sezon, are 11 goluri in 11 meciuri disputate. Din vara lui 19 pana azi, nordicul a strans 58 de goluri in 56 de meciuri!



Erling Braut Haaland scoret sitt 12. Champions League-mål i hans bare 10. CL-kamp ???? pic.twitter.com/yeycp4M4y5 — TV 2 Sporten (@2sporten) October 28, 2020