Kokorin si Mamaev, eliberati din inchisoare dupa aproape un an! Primul a semnat prelungirea contractului cu Zenit, al doilea risca sa-si incheie cariera!

Kokorin si Mamaev au parasit inchisoarea dupa aproape un an de zile.

Fotbalistii rusi Alexandr Kokorin (Zenit Sankt Petersburg) si Pavel Mamaev (FC Krasnodar) au fost eliberati marti din închisoarea in care au stat aproape un an, dupa ce au executat cea mai mare parte a pedepsei la care au fost condamnati pentru huliganism si agresiune.

Cei doi jucatori, impreuna cu Kiril, fratele lui Kokorin, au parasit inchisoarea din regiunea Belogorod fara sa faca declaratii.

O instanta a decis, pe 6 septembrie, eliberarea conditionata a fotbalistilor, hotarare care a intrat in vigoare marti.

Cei doi internationali rusi au fost condamnati, pe 8 mai, la 18 luni de inchisoare, in cazul lui Kokorin, si 17 luni in cel al lui Mamaev, pentru huliganism si agresiune in incidentele petrecute in octombrie 2018, in centrul capitalei Moscova, in urma carora au fost retinuti si plasati in arest preventiv.

Conform procurorilor, Kokorin si Mamaev au agresat doi oficiali intr-o cafenea, precum si pe soferul unei realizatoare de la televiziunea publica rusa, pe o strada din Moscova.

Atacantul Zenit l-a lovit de trei ori cu un scaun pe Denis Pak, un oficial al Ministerului Industriei si Comertului, dupa ce a fost atentionat de acesta in legatura cu comportamentul sau intr-o cafenea.

Clubul Zenit, spre deosebire de FC Krasnodar, si-a exprimat dorinta de a-si recupera jucatorul, considerat la un moment dat cea mai mare promisiune a fotbalului rus.

Contractul lui Kokorin cu Zenit a expirat pe 30 iunie, insa avocatul sau, Iuri Badalko, a declarat agentiei Interfax ca atacantul a semnat luni "un nou contract" cu gruparea din Sankt Petersburg.

Pe de alta parte, contractul lui Mamaev cu FC Krasnodar expira la sfarsitul anului, dar viitorul sau fotbalistic este mai incert.

Potrivit ziarului Vedomosti, clubul a depus deja o cerere catre Federatia Rusa de Fotbal pentru rezilierea contractului cu jucatorul.

Cazul celor doi fotbalisti a avut o mare rezonanta in societatea rusa, unde multi au condamnat atitudinea jucatorilor si s-au pronuntat in favoarea unei pedepse cu inchisoarea.