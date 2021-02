BREAKING NEWS | Dumitru Dragomir, depistat pozitiv cu Covid-19 desi a facut vaccinul! Care este starea fostului sef al LPF 

Dumitru Dragomir a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Fostul presedinte al LPF, care s-a vaccinat recent impotriva Covid-19, se afla in carantina, de unde a oferit informatii despre starea sa de sanatate. Dragomir a spus ca asteapta rezultatele ultimului test efectuat.

"Da, este adevarat ca sunt in carantina. Am facut un test si a iesit negativ, iar apoi am facut un test PCR si a iesit pozitiv. Practic, am Covid.

Ma simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu', dar respect regulile. Nu mai stiu ce sa cred. Eu am facut si vaccinul... Acum, astept rezultatele unui alt test, mi-am mai facut unul, ca sa fiu 100% sigur... Vom vedea ce va fi", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit ProSport.