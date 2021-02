De ce s-a vaccinat Simona Halep cu Pfizer?! Ce a spus coordonatorul campaniei nationale in lupta contra COVID-19! "Nu am stiut!"

Simona Halep s-a imunizat la Institutul Cantacuzino impotriva COVID-19.

Anul trecut, in octombrie, ea a fost testata pozitiv, iar in noiembrie s-a vindecat. Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, a vorbit despre decizia Simonei Halep.

De cand a inceput campania de imunizare in Romania, pe teritoriul tarii noastre au fost inregistrate 5.194 de reactii adverse la vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca. Cele mai intalnite au fost durerea la locul injectiei, cefaleea, oboseala si durerile musculare.

"Nu am stiut pana la momentul vaccinarii cu ce tip de vaccin se va vaccina. Ca principii, fiind vorba de contextul particular legat de participarea doamnei Simona Halep in perioada urmatoare la turnee in afara tarii si de necesitatea finalizarii intr-un timp cat mai scurt a schemei de vaccinare, a fost varianta care asigura aceste deziderate.

Mai mult decat atat, dupa cum stiti, in Romania, stocul pentru vaccin de la Moderna este zero. Am primit recent o noua transa care va fi rezervata pentru asigurarea rapelului persoanelor deja programate" a spus Valeriu Gheorghita pentru Libertatea.

In Romania au fost administrate in ultimele 24 de ore 15.704 doze de vaccin, 5.733 de la Pfizer si 9.971 de la AstraZeneca.