Ti-ai rupt mana? Nu ne pasa! :) Jucatorii lui Zenit s-au urcat peste Dzyuba, care tocmai se accidentase VIDEO

Artem Dzyuba a deschis scorul in minutul 60, si a fost decisiv si la a doua reusita a lui Zenit, la golul lui Azmoun.

In momentul pasei decisive, Dzyuba s-a lovit de bara si s-a accidentat destul de rau.

Colegilor nu le-a pasat si au venit sa il felicite.

Unul i-a dat un sut un fund, altul s-a urcat pe el, desi Dzyuba urla de durere.

