Cristi Balaj s-a infectat cu noul coronavirus chiar daca se vaccinase! "Ma doare, am si frisoane. Am facut acum 10 zile vaccinul!"

Presedintele ANAD, Cristi Balaj, a dezvaluit ca s-a infectat cu noul coronavirus.

Balaj a fost depistat pozitiv,chiar daca ii fusese administrata prima doza de vaccin in urma cu 10 zile, si chiar daca a respectat normele impuse in pandemie, dupa cum el a precizat. El are frisoane si dureri in gat, iar in acest moment se afla acasa in izolare.

"Sunt acasa, m-am pricopsit cu virusul din pacate... Imi simt gatul... ma doare, am si frisoane. Am facut acum 10 zile vaccinul, am avut si grija... chiar m-am ferit, am purtat masca. Facusem vaccinul, nu m-am afectat", a declarat Cristi Balaj la LookSport.