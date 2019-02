BOMBA: Craiova poate incasa milioane de la Zenit inaintea lui Becali! Rusii vor un jucator din Banie, care a rupt plasele in acest sezon

Oficialii lui Zenit Sankt Petersburg stau cu ochii pe Liga I.

Rusii de la Zenit l-au remarcat pe Dennis Man si ar fi intentionat sa-l cumpere pe atacantul FCSB-ului, dar s-au lovit de pretul urias cerut de Gigi Becali: cel putin 30 de milioane de euro!

Pana sa revina la negocieri pentru Man, acestia au pus ochii pe un alt fotbalist din Liga I.

Zenit Sankt Petersburg se intereseaza de atacantul bosniac Elvir Koljic, in varsta de 23 de ani, de la Craiova. Koljic a venit in toamna in Romania si a devenit rapid unul dintre cei mai buni oameni de gol. El a marcat de 10 ori in 13 aparitii.

Presa din spatiul ex-iugoslav a scris si ea in ultima perioada ca rusii de la Zenit au pus tinta pe Koljic, fiind dornici sa afle pretul acestuia.

In acest moment, Craiova mai are un atacant de careu. Oltenii l-au transferat pe Carlos Fortes de la Medias pentru a suplini plecarea lui Mitrita in MLS, insa Fortes este mai degraba un fotbalist asemanator lui Koljic.

Elvir Koljic a mai avut o experienta in strainatate, insa atunci nu s-a adaptat la fel de bine. El a jucat, inainte sa vina la Craiova, si la Lech Poznan, dar nu a reusit sa marcheze pentru polonezi.

De-a lungul carierei, Elvir Koljic a mai jucat la FK Krupa si Borac Banja Luka.

Zenit Sankt Petersburg ii are in atac pe internationalul rus Dzyuba, pe argentinianul Driussi, dar si pe iranianul Azmoun, proaspat transferat de la Rubin Kazan. Totusi, niciunul dintre ei nu s-a dovedit a fi un supermarcator. Dzyuba are doar 5 goluri in acest sezon, iar Driussi doar 4. Tot 4 a marcat si Azmoun pentru Rubin in tur.

Astazi, un alt atacant aflat sub contract cu Zenit, Aleksandar Kokorin, a aflat ca va ramane la inchisoare cel putin pana in aprilie. El se afla in spatele gratiilor pentru ca a agresat un functionat alaturi de Pavel Mamaev.

In Rusia, perioada de transferuri se incheie abia pe 22 februarie, astfel ca formatiile inca pot face mutari.

