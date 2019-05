Jucatorii lui Zenit au aflat ca sunt campioni la 10 KM in AER! Imagini senzationale in Rusia. VIDEO

Jucatorii lui Zenit au avut parte de un zbor incredibil.

Zenit a remizat in weekend in deplasare la FK Ahmat, scor 1-1 si aveau nevoie de o infrangere a lui Lokomotiv cu Arsenal Tula ca sa devina campioni. Asta s-a si intamplat chiar in timp ce jucatorii echipei din Sankt Petersburg se aflau in avion, pe drumul de intoarcere. Jucatorii au dat startul la petrecere si au continuat pana tarziu in noapte.