Inceput de mandat cu scandal pentru Sarri! Un titular al lui Lazio nu s-a prezentat la reunirea echipei 

Un coechipier al lui Radu Stefan si-a luat o vacanta mai lunga decat restul echipei, iar jurnalistii italieni cred ca vrea sa forteze un transfer la Real Madrid.

Presa italiana scrie ca spaniolul Luis Alberto (28 ani) a lipsit de la vizita medicala si de la primul antrenament sub conducerea noului antrenor, Maurizio Sarri, hotarand singur ca vrea o vacanta mai lunga. Mijlocasul central a jucat 40 de meciuri si a marcat 9 goluri pentru Lazio, in toate competitile, in sezonul trecut. El are contract cu Lazio pana in iulie 2025, iar jurnalistii din Peninsula cred ca vrea sa forteze mana clubului pentru a fi lasat sa plece pe o suma de transfer mai mica, agentul sau fiind in contact cu Real Madrid.

Fotbalistul iberic a mai evoluat la FC Sevilla, FC Barcelona B, FC Liverpool, Malaga si Deportivo La Coruna, fiind cumparat de Lazio, in 2016, pentru 5 milioane de euro. Cotat acum la 45 de milioane de euro, el este curtat de Real Madrid, Juventus, Inter Milano, Everton, Sevilla si Leeds, dar Lazio cere peste 70 de milioane de euro in schimbul sau, pentru ca Liverpool ar urma sa opreasca 30% dintr-un viitor transfer.

In aceasta vara, Senad Lulici, Marco Parolo si Mateo Musacchio si-au incheiat contractele cu Lazio, in timp ce Wesley Hoedt (Southampton) si Andreas Pereira (Manchester United) si-au terminat imprumuturile. Singurii jucatori transferati sunt Felipe Anderson (West Ham United / 50% dintr-un transfer viitor) si Dimitrie Kamenovici, un fundas stanga sarb de 20 de ani, de la FK Cukaricki, care a costat 2.5 milioane de euro, in timp ce alti 22 de jucatori au revenit dupa imprumuturi.