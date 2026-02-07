Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României.

Odată cu victoria în fața rivalei din oraș, formația dirijată de Daniel Pancu a urcat pe locul 6 cu 41 de puncte.

Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje”

Ioan Varga, patronul ardelenilor, a dezvăluit că le va da prime în valoare de 20.000 de euro tuturor după ce CFR Cluj a reușit să urce pe loc de play-off.

Finanțatorul se află în Africa acum și a evidențiat că cei din club l-au ținut la curent cu tot ce s-a întâmplat în timpul confruntării din Gruia.

”Le-am dat primă de 20.000 de euro pentru meciul ăsta. Mi-au făcut o mare bucurie și eu așa reacționez la bucurii. Ce să vă spun? Mi s-a blocat telefonul de la mesaje. L-am resetat. Au fost 600-700 de mesaje. Sunt in Africa.

M-au ținut cei din club la curent. A fost un meci superb. Îi felicit. O mare bucurie. Pancu a redresat echipa, a înviat spiritul de campioni”, a spus Varga, potrivit prosport.