Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) s-a calificat fără set pierdut în finala Transylvania Open, unde ar putea porni ca favorită, având în vedere susținerea călduroasă de care va beneficia, în drumul spre trofeul Malvensky.

Apreciată la Cluj-Napoca, Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) va disputa o primă partidă în care nu va mai fi preferata publicului, iar acest lucru ar putea să constituie un dezavantaj pentru britanică, având în vedere că a declarat, după semifinala de trei ore cu Oleksandra Oliynykova, că „nu ar fi putut obține victoria fără ajutorul fanilor” din Cluj.

Simona Halep va înmâna un trofeu-bijuterie campioanei Transylvania Open 2026

Ambasador al Openului Transilvaniei, începând cu această ediție, Simona Halep - finalistă în primul an în care acest turneu a fost organizat, 2021 - va înmâna trofeul Malvensky jucătoarei mai bune din ultimul meci.

Trofeul este conceput de Malvina Cservenschi ca o bijuterie inspirată dintr-o floare de aur, așezată pe o bază de marmură din Munții Poiana Ruscă, mai exact din Rușchița, Caraș-Severin. „Capturează ritmul unic al fiecărei jucătoare - putere în mișcare, eleganță sub presiune, identitate afișată pe teren,” descrie trofeul casa de bijuterii Malvensky.