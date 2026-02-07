VIDEO EXCLUSIV Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu Tenis
Alexandru Hațieganu
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu vor lupta pentru trofeul Malvensky, în finala Transylvania Open 2026, sâmbătă, 7 februarie, de la ora 16:30, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) s-a calificat fără set pierdut în finala Transylvania Open, unde ar putea porni ca favorită, având în vedere susținerea călduroasă de care va beneficia, în drumul spre trofeul Malvensky.

Apreciată la Cluj-Napoca, Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) va disputa o primă partidă în care nu va mai fi preferata publicului, iar acest lucru ar putea să constituie un dezavantaj pentru britanică, având în vedere că a declarat, după semifinala de trei ore cu Oleksandra Oliynykova, că „nu ar fi putut obține victoria fără ajutorul fanilor” din Cluj.

Simona Halep va înmâna un trofeu-bijuterie campioanei Transylvania Open 2026

Ambasador al Openului Transilvaniei, începând cu această ediție, Simona Halep - finalistă în primul an în care acest turneu a fost organizat, 2021 - va înmâna trofeul Malvensky jucătoarei mai bune din ultimul meci.

Trofeul este conceput de Malvina Cservenschi ca o bijuterie inspirată dintr-o floare de aur, așezată pe o bază de marmură din Munții Poiana Ruscă, mai exact din Rușchița, Caraș-Severin. „Capturează ritmul unic al fiecărei jucătoare - putere în mișcare, eleganță sub presiune, identitate afișată pe teren,” descrie trofeul casa de bijuterii Malvensky.

Țiriac, Năstase, Halep și Tecău vor fi prezenți la finala Transylvania Open

Ion Țiriac, Ilie Năstase, Simona Halep și Horia Tecău au fost alături de Sorana Cîrstea și în meciurile din sferturile de finală, respectiv din faza semifinalelor.

Cei patru campioni de Grand Slam au în program să reviziteze Arena BT o ultimă dată, în această ediție de Transylvania Open, cu ocazia unei finale în care speră să o vadă pe Sorana Cîrstea câștigând primul titlu WTA al carierei în România.

La finala Transylvania Open 2026 va asista și fostul atacant al echipei naționale germane de fotbal, Kevin Kuranyi, jucător care a participat, în trecut, la Festivalul Sporturilor din Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea caută al patrulea titlu WTA al carierei, în proba individuală

Până în prezent, Sorana Cîrstea a câștigat trei turnee WTA în proba individuală: Tashkent 2008 (WTA 250), Istanbul 2021 (WTA 500) și Cleveland 2025 (WTA 250).

În 2025, Sorana Cîrstea și-a adjudecat cel mai important trofeu al carierei, titlul de campioană în competiția de dublu a întrecerii WTA 1000 de la Madrid.

