Gigi Becali a decis ca Matei Popa să fie noul titular din poarta lui FCSB pentru ca jucătorul U21 să fie utilizat între buturi. Astfel, Ștefan Târnovanu, titularul incontestabil din ultimele sezoane, a fost trecut pe banca de rezerve.

Gigi Becali, mulțumit de Matei Popa: "Pe Târnovanu îl sunam și îi spuneam să nu mai degajeze stânga-dreapta"

După 1-0 contra lui FK Csikszereda și 2-1 împotriva lui FC Botoșani, Gigi Becali se arată foarte încântat de Matei Popa și explică marele plus pe care îl vede la tânărul goalkeeper în comparație cu Ștefan Târnovanu.

"Golul primit la meciul cu Botoșani nu a fost al lui. Din moment ce n-a primit gol în două meciuri, e bine. Și face ce îmi place mie, adică nu se dă important. Nu zice: 'Stai că pasez eu în stânga, în dreapta'.

Lui Târnovanu îi dădeam telefon și îi spuneam: 'Băi, te rog frumos, nu mai degaja tu stânga-dreapta la Crețu sau Radunovic pentru că nu pasezi bine, dai pe sus, ori o dai în aut, ori o dai la Crețu, care e sub presiune, și o pierde. Dă tare în față!'. Popa nu face așa ceva. El nu se dă inteligent, nu se dă interesant. O degajează în față.

M-am interesat de Popa. M-a interesat doar dacă mental este puternic, dacă are stabilitate psihică puternică. MM mi-a zis că n-ai treabă, că e stâncă, n-are nicio emoție. Face 19 ani acum. De ce să nu apere la 19 ani? E adevărat, nu are experiență, dar are stabilitate psihică și a zis că nu are nicio treabă, nicio emoție!", a spus Gigi Becali, sâmbătă, la Digisport.

Următorul meci al lui FCSB este programat pe terenul celor de la Oțelul Galați, duminică, de la ora 20:00.