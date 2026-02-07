Universitatea Cluj a redus din diferență pe finalul partidei, dar nu a reușit să egaleze, iar punctele s-au dus în dreptul echipei lui Daniel Pancu. CFR este acum în zona play-off-ului, după ce a ajuns la șapte victorii consecutive.

Cristiano Bergodi, eliminat după o bătaie generală!

Cristiano Bergodi a ”erupt” la finalul partidei. Chiar dacă centralul partidei a încercat să-l oprească, acesta s-a dus ”glonț” către Andrei Cordea, pe care l-a bruscat, iar de acolo a pornit o bătaie în toată regula.

Spiritele s-au calmat cu greu, iar George Vidican l-a eliminat apoi pe antrenorul Cristiano Bergodi.

După acest meci, U Cluj a rămas cu 42 de puncte, pe locul cinci, iar CFR Cluj a urcat în zona play-off-ului, pe șase. Poate fi depășită dacă FC Botoșani o bate pe Metaloglobus duminică.