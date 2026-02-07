GALERIE FOTO Bătaie generală după CFR Cluj - U Cluj! Cristiano Bergodi, eliminat după ce a luat de gât un jucător

Bătaie generală după CFR Cluj - U Cluj! Cristiano Bergodi, eliminat după ce a luat de gât un jucător Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.

TAGS:
Cristiano BergodiU ClujCFR Clujcfr cluj - u cluj
Din articol

Universitatea Cluj a redus din diferență pe finalul partidei, dar nu a reușit să egaleze, iar punctele s-au dus în dreptul echipei lui Daniel Pancu. CFR este acum în zona play-off-ului, după ce a ajuns la șapte victorii consecutive.

Cristiano Bergodi, eliminat după o bătaie generală!

Cristiano Bergodi a ”erupt” la finalul partidei. Chiar dacă centralul partidei a încercat să-l oprească, acesta s-a dus ”glonț” către Andrei Cordea, pe care l-a bruscat, iar de acolo a pornit o bătaie în toată regula.

Spiritele s-au calmat cu greu, iar George Vidican l-a eliminat apoi pe antrenorul Cristiano Bergodi.

După acest meci, U Cluj a rămas cu 42 de puncte, pe locul cinci, iar CFR Cluj a urcat în zona play-off-ului, pe șase. Poate fi depășită dacă FC Botoșani o bate pe Metaloglobus duminică.

  • Vlcsnap 2026 02 07 22h01m53s421
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Programul din etapa a 27-a

FCSB va avea cel mai greu meci în runda cu numărul 27. Campioana en-titre va înfrunta Universitatea Craiova, în deplasare. UTA Arad și FC Botoșani se vor întâlni într-un meci foarte important din cursa pentru play-off. Iată programul:

  • 13 februarie: Petrolul - FC Argeș, ora 20:00;
  • 14 februarie: Universitatea Cluj - Csikszereda, ora 14:30;
  • 14 februarie: Metaloglobus - Oțelul, ora 19:00;
  • 15 februarie: UTA Arad - FC Botoșani, ora 14:00;
  • 15 februarie: Farul - Rapid, ora 17:00
  • 15 februarie: Universitatea Craiova - FCSB, ora 20:00;
  • 16 februarie: FC Hermannstadt - CFR Cluj, ora 17:00;
  • 16 februarie: Dinamo - Unirea Slobozia, ora 20:00;
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Casa Albă are altă prioritate și nu mai poate aștepta
Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Casa Albă are altă prioritate și nu mai poate aștepta
ARTICOLE PE SUBIECT
CFR Cluj - ”U” Cluj, scor 3-2: derby-ul s-a încheiat după un meci fabulos cu un final incendiar
CFR Cluj - ”U” Cluj, scor 3-2: derby-ul s-a încheiat după un meci fabulos cu un final incendiar
ULTIMELE STIRI
Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 16:00, la PRO TV și VOYO
Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 16:00, la PRO TV și VOYO
Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje”
Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje”
Valentin Crețu, declarația zilei înainte de ”finala” de duminică: ”Nu ascult de antrenori, sper să reuşesc să îmi ţin minţile”
Valentin Crețu, declarația zilei înainte de ”finala” de duminică: ”Nu ascult de antrenori, sper să reuşesc să îmi ţin minţile”
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial
Rareș Burnete, la primul său gol în fotbalul profesionist! ”Cu adevărat frumos” UPDATE CU VIDEO
Rareș Burnete, la primul său gol în fotbalul profesionist! ”Cu adevărat frumos” UPDATE CU VIDEO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

"Vrei să te întorci în Italia?" Juri Cisotti și-a anunțat planul după un an la FCSB

"Vrei să te întorci în Italia?" Juri Cisotti și-a anunțat planul după un an la FCSB

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”



Recomandarile redactiei
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial
Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje”
Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje”
De ce a „turbat“ Bergodi? Dezvăluirea șefului „U“ explică scandalul monstru de la Cluj
De ce a „turbat“ Bergodi? Dezvăluirea șefului „U“ explică scandalul monstru de la Cluj
Eugen Neagoe a numit favoritele la titlu: ”Nu vreau să jignesc pe nimeni”
Eugen Neagoe a numit favoritele la titlu: ”Nu vreau să jignesc pe nimeni”
Pancu a turbat după conflictul Bergodi - Cordea și a urlat la flash-interviu: ”Străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea? Eram arestat în afară”
Pancu a turbat după conflictul Bergodi - Cordea și a urlat la flash-interviu: ”Străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea? Eram arestat în afară”
Alte subiecte de interes
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Elevii vor avea o săptămână de vacanţă în intervalul 9 februarie - 1 martie. Perioada exactă, decisă de fiecare Inspectorat

stirileprotv Elevii vor avea o săptămână de vacanţă în intervalul 9 februarie - 1 martie. Perioada exactă, decisă de fiecare Inspectorat

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Casa Albă are altă prioritate și nu mai poate aștepta

stirileprotv Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Casa Albă are altă prioritate și nu mai poate aștepta

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!