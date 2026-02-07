Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

După doar șase luni petrecute la formația Igdir FK, din liga secundă a Turciei, Dorin Rotariu a semnat cu Eyupspor, ocupanta locului 15 în Super Lig.

Vineri, în ultima zi de mercato din Turcia, Igdir FK, locul 9 în liga secundă din Turcia, a anunțat despărțirea de Dorin Rotariu "de comun acord". Ulterior, fostul fotbalist de la Poli Timișoara, Dinamo sau FCSB a semnat cu Eyupspor.

Conform site-ului oficial al Federației Turce de Fotbal, Rotariu a semnat cu Eyupspor doar până la finalul acestui sezon. Formația din Istanbul are obiectivul de a se salva de la retrogradare, în prezent având doar două puncte peste zona roșie.