Jucatorii lui Lazio si-au luat ramas bun de la Simone Inzaghi! Plecarea la Inter prinde contur

Simone Inzaghi va pleca de la Lazio si va semna, cel mai probabil, cu Inter.

Presedintele lui Lazio, Claudio Lotito a povestit cum a aflat ca va ramane fara antrenor. Lazio i-a pregatit un nou contract, insa Inzaghi nu l-a mai semnat si a anuntat ca va pleca de la echipa.

”Am semnat contractul si se pare ca el nu a mai facut asta. Personal, am fost dezamagit. Ar fi trebuit sa aiba o intalnire cu secretarul Calveri pentru a semna, dar nu a mai ajuns. M-a sunat, mi-a spus ca s-a gandit si a decis sa plece. Ieri, am petrecut impreuna sapte ore, am ajuns la o intelegere si am batut palma.

Mi-a spus ca nu mai are motivatie, ca nu ii mai poate incuraja pe jucatori. Cand cineva iti spune asta, cum te-ai putea gandi sa il pastrezi? Daca mi-ar fi spus asta ieri, nu as mai fi pregatit contractul”, a declarat Claudio Lotito, pentru Calcio Mercato.

Doi intre liderii lui Lazio au postat mesaje de sustinere pentru fostul lor antrenor.

”Multumesc, Mister, pentru acesti trei ani petrecuti impreuna. M-ai vrut mai puternic, m-ai facut sa ma simt important si mi-ai dat mereu incredere. Asta m-a ajutat sa cresc profesional. Pot sa spun ca ai fost fundamental.

Am incercat mereu sa dau tot ce am mai bun. Iti doresc tot ce e mai bun si o cariera plina de bucurii si satisfactii. Ne vedem pe teren, luptandu-ne, asa cum suntem obisnuiti”, a scris Acerbi.

„Iti multumesc pentru tot ce m-ai invatat, au fost momente dificile pentru mine, dar ai fost intotdeauna alaturi de mine si iti voi fi mereu recunoscator pentru asta. Mult noroc pentru tot ceea ce meritati cel mai bine pe care va imbratisez", a postat Immobile.