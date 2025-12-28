Radu nu poate sta departe de echipa sa de suflet și este prezent chiar și la meciurile din deplasare ale lui Lazio, alături de suporteri. Un om important și o voce cu greutate în vestiarul de pe Olimpico, Radu le făcea ”viața grea” foștilor săi colegi.



Luis Alberto a glumit pe seama lui Ștefan Radu: ”O pacoste de dimineața până seara”



Luis Alberto (33 de ani), fostul jucător al lui Lazio, în prezent în Qatar, la Al-Duhail, își amintește de perioada petrecută pe Olimpico alături de fostul fundaș român, într-un interviu acordat recent presei din Italia.



Spaniolul a glumit pe seama fostului său coleg, spunând că era o ”pacoste de dimineața până seara”.



”Radu era, cu siguranță, o pacoste de dimineața până seara. Când juca bine, venea mereu în vestiar țipând, spunând lucruri pe care doar el le poate spune. Apoi era Cataldi, un alt personaj mereu amuzant. Astfel de oameni sunt esențiali în vestiar”, a spus Alberto, citat de lalaziosiamonoi.it.



Recordurile lui Ștefan Radu la Lazio



Ajuns de la Dinamo, cu care a câștigat titlul în 2007, la Lazio în ianuarie 2008, Ștefan Radu a devenit ”Boss” la clubul italian: românul este fotbalistul cu cele mai multe meciuri la Lazio (426) și cu cele mai multe apariții în Serie A pentru ”Biancocelesti” (348).



În plus, fundașul a strâns și 6 trofee pe ”Stadio Olimpico”: 3 Cupe ale Italiei (2009, 2013, 2019) și 3 Supercupe (2009, 2017, 2019).



În ultimul sezon ca fotbalist, veteranul care a renunțat la naționala României încă de acum un deceniu a fost folosit în doar trei meciuri: două în Europa League și unul în Serie A.

