Radu Stefan e tot mai aproape de Inter Milano! Motivul pentru care a refuzat oferta lui Lazio

Stefan Radu si Lazio se pot desparti in aceasta vara, deoarece contractul dintre cele doua parti va expira la sfarsitul acestei luni.

Romanul este dorit de Simone Inzaghi, la Inter, iar Stefan Radu se gandeste sa dea curs ofertei primite de la campioana Italiei. Asta doar pentru ca este tentat sa ramana sub comanda lui Inzaghi.

Clubul din Roma a l-a numit drept antrenor principal pe Maurizzio Sarri, antrenor ce prefera un sistem de joc cu patru fundasi, in timp ce Radu Stefan se simte mult mai bine intr-un sistem de trei.

Tuttomercato scrie ca romanul si Lazio negociaza noul contrat. Cele doua parti au cazut de acord ca salariul sa fie de 1.300.000 de euro pe an, insa durata contractului este problema. Radu vrea sa ramana, in caz ca semneaza, cel putin doi ani la Lazio, in timp ce clubul din capitala Italiei este dispusa sa ii ofere doar un an de contract.

Joi, Igli Tare, directorul lui Lazio si Mateo Materazzi, agentul lui Radu, s-au intalnit si au discutat noul contract. Radu Stefan este jucatorul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Lazio, din istoria acestui club.