Valentin Mihaila, coleg cu Stefan Radu in sezonul urmator?! Presa din Italia vorbeste de interesul lui Lazio pentru extrema Parmei

Tanarul fotbalist ar putea pleca de la Parma dupa doar un sezon.

In sezonul trecut in Serie A, Valentin Mihaila s-a facut remarcat si a atras privirile mai multor echipe care ar putea sa-l doreasca in aceasta vara, mai ales in contextul in care formatia actuala a fotbalistului, Parma, a retrogradat in Serie B.

Presa din Italia spune ca internationalul roman este pe lista celor de la Lazio, formatie la care evolueaza si Stefan Radu. Directorul sportiv, Igli Tare, este fan al rapidului mijlocas, care a marcat chiar imptoriva lazialilor primul sau gol in fotbalul italia, la o partida pierduta de Parma pe Olimpico, 2-1, in Cupa.



Gruparea din capitala ar fi gata sa plateasca 8 milioane de euro pentru Mihaila, plus alte bonusuri si sa includa un jucator in tranzactie, Emmanuele Cicerelli, cotat la 600 de mii de euro si care joaca pe acelasi post. Ar fi aceeasi suma pe care Kyle Krause a platit-o Universitatii Craiova, iar patronul Parmei a precizat ca Mihaila si Man nu vor pleca decat in cazul unor oferte de nerefuzat.