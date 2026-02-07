Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje”

Sportivul român Valentin Creţu (36 de ani), clasat pe locul al 13-lea după primele două manşe ale probei individuale masculine de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a declarat că încearcă să nu mai facă greşelile de la JO de la Beijing din urmă cu patru ani şi să păstreze o doză de siguranţă la coborâre.

”La câţi ani am în spate, simt foarte bine pârtiile”

"Începutul a fost aproape de ceea ce ne-am programat. Am urmărit să fim foarte constanţi în coborâri, am şi riscat puţin, dar încercăm să nu mai facem greşelile de la Beijing. Vrem să păstrăm şi o doză de siguranţă dacă putem să o numim siguranţă la 120-130 de km la oră pe gheaţă.

La câţi ani am în spate, simt foarte bine pârtiile. Eu întotdeauna vreau mai mult, nu ascult întotdeauna de antrenori. Lucrez prea mult la ceea ce înseamnă stabilitatea saniei şi uneori la viteză mare pierd controlul.

Sper să reuşesc să îmi ţin minţile aici şi să ţin cont de antrenori. Consider că ambele manşe au fost foarte bune. Mă aşteptam ca startul să fie mai bun. Pentru mâine mi-aş dori să am aceeaşi primă manşă", a afirmat el.

Ce își propune pentru ziua de duminică

Creţu consideră că duminică poate să urce în clasament una sau două poziţii.

"Pentru mâine îmi doresc să ne uităm la patine să vedem cât sunt de zgâriate. E important să îmi păstrez calmul, să ştiu tot ce am de făcut, să nu mă uit la adversari şi să nu mă afecteze performanţele lor.

Cred că avem şanse să urcăm în clasament măcar o poziţie. Realist vorbind, să urc o poziţie sau două ar fi la îndemâna mea, apoi, ce ne oferă şansa vom vedea mâine", a explicat Creţu, conform Agerpres.

Valentin Crețu, la a cincea ediție a Jocurilor Olimpice

Sportivul român Valentin Creţu ocupă locul al 13-lea după primele două manşe ale probei individuale masculine de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, desfăşurate sâmbătă, la Cortina Sliding Centre.

Creţu a fost al 12-lea după prima manşă, dar a făcut o manşă secundă mai slabă (13), astfel că la finalul zilei de sâmbătă ocupă locul 13, cu timpul de 1 min 47 sec 482/1000.

Aceasta este a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice pentru Creţu, care s-a clasat pe 29 la Soci (2014), PyeongChang (2018) şi Beijing (2022), după locul 31 la Vancouver (2010).