A fost nebunie sâmbătă în Juve Stabia - Modena, meci din etapa 23 din Serie B.
Gazdele aveau 3-1 în minutul 86 (Alessandro Gabrielloni '28 - din penalty, Kevin Zeroli '50 și Rareș Burnete '86, respectiv Filippo Sgarbi '70), dar două goluri pe final marcate de oaspeți (Alessandro Capelli '86 și Mattia Bortolussi '89) au stabilit scorul final, 3-3. ”Finale incredibile”, a scris și Gazzetta dello Sport.
Atacantul român Rareș Burnete (22 de ani împliniți acum câteva zile), împrumutat de Lecce (Serie A) la Juve Stabia, a înscris astfel primul său gol în fotbalul profesionist și a fost lăudat de presa italiană: ”Bello davvero”.
”Cu adevărat frumos primul său gol la profesioniști, iar celebrarea sa la Sud a fost și ea emoționantă”, a scris Tuttomercatoweb, care i-a dat nota 6,5 lui Burnete, intrat pe teren în minutul 68.
Sofascore l-a notat pe atacantul român cu 7.4, mult peste media 6.7 a echipei.
Rareș Burnete în fotbalul italian
5 meciuri / o pasă de gol în Serie A (Lecce)
18 meciuri / un gol și o pasă de gol în Serie B (Juve Stabia)
4 meciuri în Coppa Italia (Lecce și Juve Stabia)
101 meciuri / 34 de goluri și 10 pase de gol în toate competițiile la Lecce - Primavera, unde a câștigat titlul de campion și trofeul de golgheter în sezonul 2022-2023
