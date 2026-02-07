A fost nebunie sâmbătă în Juve Stabia - Modena, meci din etapa 23 din Serie B.

Gazdele aveau 3-1 în minutul 86 (Alessandro Gabrielloni '28 - din penalty, Kevin Zeroli '50 și Rareș Burnete '86, respectiv Filippo Sgarbi '70), dar două goluri pe final marcate de oaspeți (Alessandro Capelli '86 și Mattia Bortolussi '89) au stabilit scorul final, 3-3. ”Finale incredibile”, a scris și Gazzetta dello Sport.

Atacantul român Rareș Burnete (22 de ani împliniți acum câteva zile), împrumutat de Lecce (Serie A) la Juve Stabia, a înscris astfel primul său gol în fotbalul profesionist și a fost lăudat de presa italiană: ”Bello davvero”.