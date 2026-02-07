La ce criză de nervi a făcut Cristiano Bergodi, sâmbătă seară, italianul a amintit de celebrul film horror, „Exorcistul“. Pentru că tehnicianul de la „U“ părea a fi posedat!

Firește, după un asemenea episod, Bergodi a devenit „sacul de box“ al criticilor. Și cel mai dur cu el a fost Ionel Dănciulescu, după cum Sport.ro a arătat aici. Ce a declanșat însă reacția șocantă a italianului? La această întrebare a încercat să dea un răspuns Radu Constantea, șeful clubului Universitatea Cluj.

„Niște înjurii și niște scene reprobabile (n.r. – l-au enervat pe Cristiano Bergodi). Nu susțin reacția lui, dar înjurăturile sunt înjurături, nu contează cine le spune. Nu e indicat să comentez ce zice Pancu. Cred că și el își va da seama, mâine dimineață, că declarațiile lui n-au nicio legătură cu realitatea (n.r. – Pancu a spus că, dacă el făcea în străinătate ce a făcut Bergodi, ar fi fost arestat). Ne așteptăm să fie o suspendare pentru antrenorul nostru, dar sperăm să fie în limita regulamentului. Așteptăm și raportul observatorului“, a spus Radu Constantea, la Digi Sport.