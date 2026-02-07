LIVE VIDEO Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, duminică, de la 16:00, la PRO TV și VOYO

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fața la joc! - invitat special: Pavel Bartoș!

  • Duminică, 8 februarie, de la ora 16:00, iubitorii fotbalului sunt invitați să urmărească Fața la joc!, emisiunea care analizează „la cald” cele mai importante partide și momente din lumea sportului, pe PRO TV și pe VOYO. Gazdele emisiunii, Costin Ștucan, jurnalist sportiv și moderator cu experiență, și Cătălin Oprișan, cunoscut pentru stilul său dinamic și incisiv, reușesc să transforme fiecare duminică după-amiază într-un adevărat laborator de analiză sportivă. 

Alături de invitați speciali, aceștia disecă fiecare fază, fiecare declarație și fiecare rezultat care contează, oferind telespectatorilor atât informație de calitate, cât și un strop de umor și energie. Duminica aceasta, cei doi moderatori îi vor avea alături pe Pavel Bartoș, invitat special, care promite să aducă perspective surprinzătoare și comentarii savuroase despre fotbalul românesc și internațional. Prin combinația între expertiza jurnalistică a lui Costin Ștucan și tonusul relaxat, dar incisiv, al lui Cătălin Oprișan, fiecare ediție devine o experiență completă pentru fanii sportului.

VOYO oferă acces exclusiv la cele mai importante competiții sportive, inclusiv Premier League, permițând pasionaților de fotbal să nu rateze niciun meci și să se bucure de analize detaliate de la profesioniști. Emisiunea Fața la joc! aduce împreună în fiecare duminică după-amiază comentarii de specialitate, invitați din lumea fotbalului și discuții care nu lasă niciun detaliu neobservat.

Fiecare ediție a emisiunii este construită astfel încât să ofere atât informație de calitate, cât și momente de divertisment, făcând din analiza sportivă o experiență captivantă pentru toți telespectatorii. De la recenzii ale celor mai importante partide, la dezbateri despre strategii, jucători și rezultate surpriză, Fața la joc! este locul unde fotbalul se discută cu pasiune, umor și profesionalism.

Nu ratați Fața la joc!, duminică, 8 februarie, de la ora 16:00, la PRO TV și pe VOYO - emisiunea care transformă fiecare weekend într-o sărbătoare a fotbalului, cu analize, invitați speciali și momente de neuitat pentru orice pasionat de sport.

