Probleme mari in Serie A! Lazio si Salernitana au acelasi patron si nou-promovata ar putea fi retrimisa in liga secunda

Ambele cluburi sunt detinute de controversatul Claudio Lotito, care a cedat actiunile de la Salernitana unui trust. Insa, Federatia italiana ar putea sa trimita echipa din Campania in Serie B.

Salernitana a promovat in Serie A, dupa ce a terminat pe locul secund in Serie B, in sezonul trecut. Dar primirea licentei pentru stagiunea viitoare este inca sub semnul intrebarii, dupa ce FIGC si Guardia di Finanza au atras atentia ca antreprenorul Claudio Lotito se afla in conflict de interese, el avand in proprietate atat pe Lazio Roma, cat si pe Salernitana.

Compania lui Lotito a anuntat ca a transferat actiunile detinute catre trustul Salernitana 2021, activitatea urmand sa fie administrata de directorul general Ugo Marchetti. Acesta are gradul de general-locotenent, a condus politia din Sicilia, a fost comandant al scolii de politie si a avut functii inalte in Guardia di Finanza si in Corte dei Conti, fiind viceprimar al orasului Palermo si consilier pentru bugetul local.

Desi Lotito crede ca a rezolvat situatia, ancheta Commissione di Vigilanza sulle Societa di Calcio Professionistiche (COVISOC), completata de raportul independent al unei firme juridice, va fi finalizata pana pe 8 iulie, iar un consiliu federal va lua decizia finala pana pe 15 iulie, pentru ca noul sezon de Serie A va incepe pe 22 august. Daca Salernitana nu va primi licenta, in Serie A s-ar putea intoarce Benevento Calcio, ocupanta locului 18 in editia trecuta de campionat.

SOLUTIA E TEMPORARA, CLUBUL ESTE DE VANZARE

Dupa avertismentul dat de FIGC, Lotito avea doua variante. El putea vinde clubul nou-promovat catre familia Della Valle, care a detinut pe Fiorentina, sau catre Andrea Radrizzani, care controleaza pe Leeds United. Clubul este evaluat la 100 de milioane de euro si partile ar fi trebuit sa finalizeze foarte rapid negocierile pentru a se incadra in termenul dat de autoritati.

Varianta urmata de Lotito si coproprietarul Marco Mezzaroma a fost sa treaca Salernitana pe un "blind trust", un vehicul financiar in care ei au cedat total controlul si dreptul de decizie catre un admnistrator delegat de tribunal. Solutia ar putea sa le castige cel putin sase luni celor doi, ca sa finalizeze auditul si vanzarea, pentru a-si recupereza investitia si sa nu vanda in pierdere clubul, pe mai putin de 80 de milioane de euro, o suma care ar amortiza toate cheltuielile lor.

LOTITO, SUSPENDAT IN SCANDALUL CALCIOPOLI

Claudio Lotito (64 ani) este un personaj controversat in fotbalul italian, fiind membru in Comitetul Executiv al Federatiei Italoiene de Fotbal, intre 2010 si 2021. El a devenit presedinte si patron al lui Lazio in 2004, dar a fost suspendat pentru doi ani si jumatate in urma scandalului Calciopoli, din 2006. Acesta a scapat doar cu suspendarea sportiva, din cauza ca fapta penala s-a prescris. Ulterior, a mai primit o suspendare de 10 luni pentru ca detinea drepturile federative ale jucatorilor Mauro Zarate si Julio Ricardo Cruz, lucru interzis de regulament, pedeapsa fiind micsorata la doua luni, dupa apel.

De asemenea, in martie 2021, el a fost suspendat din nou, de aceasta data pentru sapte luni, pentru ca Lazio a incalcat protocolul Covid-19. El are si o cariera politica, fiind aliat cu partidul lui Silvio Berlusconi. In alte procese, acesta a mai fost acuzat de tentativa de extorcare, evaziune fiscala, coruptie, favorizarea infractorului, participare la grup infractional organizat si impiedicarea unei anchete penala, fara insa sa fie condamnat in vreunul dintre ele.

SALERNITANA, LA AL TREILEA SEZON IN SERIE A

US Salernitana activeaza in orasul Salerno, din regiunea Campania, din sudul Italiei. Echipa evolueaza pe Stadio Arechi (26.000 locuri) si este pregatita de Fabrizio Castori. Trupa "granata" a acuzat probleme financiare la jumatatea anilor 2000 si clubul a fost reinfiintat in 2011, dupa ce Vicenzo De Luca, primarul din Salerno, l-a imputernicit pe Marco Mezzaroma, cumnatul lui Claudio Lotito, sa se ocupe de noul proiect.

Echipa mai evoluase doar de doua ori in Serie A, in sezoanele 1947-1948 si 1998-1999, cand a retrogradat imediat dupa promovare. In urma cu 22 de ani, din echipa faceau parte Genaro Gatusso, Marco Di Vaio, Salvatore Fresi si Rigobert Song. Vedetele actualului lot sunt bosniacul Milan Giurici, maghiarul Norbert Gyomber, polonezul Tomasz Kupisz, slovenul Vid Belec si italienii Valerio Mantovani, Francesco Di Tacchio si Leonardo Capezzi.