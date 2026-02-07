Pancu a turbat după conflictul Bergodi - Cordea și a urlat la flash-interviu: ”Străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea? Eram arestat în afară”

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:00, în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, CFR Cluj a înregistrat toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 3-2 în fața lui ”U”.

După meci, Cristiano Bergodi, antrenorul ”șepcilor roșii”, a mers glonț către Andrei Cordea și l-a luat de gât (AICI toate detaliile).

Pancu a turbat după conflictul Bergodi - Cordea și a urlat la flash-interviu: ”Străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea? Eram arestat în străinătate”

După meci, Daniel Pancu a răbufnit la flash-interviu după scandalul care a marcat finalul derby-ului de pe ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

”Antrenor străin să bată jucătorii? Dacă eram în străinătate, eu eram arestat. Știu ce vorbesc foarte bine. Am intrat în teren cu Elveția, nu am atins pe nimeni și m-au făcut toți. Nu am cuvinte, nu am cuvinte! Românii, românii!

Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren? Nu există, nu există așa ceva! Nu e adevărat, nu la final! Voia din minutul 85 să intre pe teren. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu e normal. Suntem în România! Antrenor străin să-mi bată mie jucătorii în țara mea?

Nu mai vorbesc despre fotbal. Nu am ce vorbi. Era favoriți, au avut o zi în plus de odihnă, au toate condițiile. O victorie uriașă. La revedere!”, a spus Daniel Pancu.

Conflictul Bergodi - Cordea, în imagini