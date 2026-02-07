Giuleștenii sunt singurii care și-au disputat meciul din etapa #26, 1-1 cu Petrolul Ploiești. Universitatea Craiova și Dinamo se întâlnesc luni, pe Arena Națională, de la 20:00.

Eugen Neagoe a numit favoritele la titlu: ”Nu vreau să jignesc pe nimeni”

La conferința de presă după Rapid - Petrolul, Eugen Neagoe, antrenorul ”lupilor galbeni”, a numit, din perspectiva sa, cele trei echipe care se vor lupta la titlu în actuala stagiune.

E vorba despre cele trei de pe podium, Craiova, Rapid și Dinamo. Neagoe nu le vede pe FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana, în bătălie anul acesta.

”Și Dinamo, și Rapid sunt echipe bune, cu jucători de calitate, au ce le trebuie pentru a se lupta la titlu. Alături de Craiova. Fără să jignesc pe nimeni, chiar dacă și FCSB, și CFR Cluj au fotbaliști foarte buni, doar cele trei se luptă pentru campionat, cu șanse reale”, a spus Neagoe.

Vicecampioana CFR Cluj e pe șapte cu 38 de puncte, la o lungime în spatele lui FC Botoșani, care ocupă ultima poziție în zona play-off-ului. Campioana FCSB e pe 10 cu 37 de puncte.

Cum arată clasamentul Superligii