Universitatea Cluj a redus din diferență pe finalul partidei, dar nu a reușit să egaleze, iar punctele s-au dus în dreptul echipei lui Daniel Pancu. CFR este acum în zona play-off-ului, după ce a ajuns la șapte victorii consecutive.

Meciul s-a încheiat cu o bătaie generală, începută după ce Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea. Italianul a fost aspru criticat pentru ieșirea sa și, cel mai probabil, îl așteaptă și o suspendare usturătoare pentru gestul său.

Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Radu Constantea, președintele celor de la Universitatea Cluj, a fost întrebat direct dacă viitorul lui Bergodi este pus în pericol după această ieșire, în contextul în care acesta va fi suspendat. Italianul va rămâne la echipă, dar va trebui să dea explicații în fața conducerii pentru acest episod.

„(n.r. - Dacă este în pericol Cristiano Bergodi) Nu, nu. Prima oară vrem să avem o discuție cu el, trebuie să aflăm ce a declanșat această ieșire, îl cunoaștem și nu este genul de om care să aibă asemenea ieșiri”, a spus Constantea, la Digi Sport.