Nana Antwi (25 de ani), fundașul dreapta de la FCSB împrumutat la FC Hermannstadt, este dorit de Beitar Ierusalim, ocupanta locului 2 în campionatul din Israel.

Presa din Israel: FCSB a dat răspunsul după oferta lui Beitar Ierusalim pentru Nana Antwi

După ce publicația israeliană One a scris despre interesul lui Beitar Ierusalim și despre dorința lui Nana Antwi de a face pasul în Ligat ha'Al, Sport5 anunță că există o diferență importantă între ceea ce propune Beitar și ceea ce și-ar dori FCSB.

Clubul din Israel ar fi oferit în prima fază o sumă de transfer de 250.000 de euro, în timp ce FCSB și-ar dori 400.000 de euro. Rămâne de văzut dacă Beitar va îmbunătăți oferta până miercuri, 11 februarie, când se încheie fereastra de mercato din Israel.

În cazul în care transferul se va materializa, pentru FCSB ar fi un profit important obținut în schimbul unui jucător care a evoluat destul de puțin. Achiziționat în ianuarie 2024 de la FC Urartu, pentru 100.000 de euro, fundașul ghanez a jucat în doar 15 meciuri pentru campioana României, iar ulterior a fost împrumutat la FC Hermannstadt.

Antwi, care se află la al doilea sezon în tricoul sibienilor, a strâns 20 de partide în acest sezon la FC Hermannstadt și a reușit un assist.

Înainte de a semna cu FCSB, Nana Antwi a mai jucat la Young Wise FC (Ghana), Lori Vanadzor (Armenia), Lille B (Franța) și FC Urartu (Armenia).