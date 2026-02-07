Cumpărat de FCSB în ianuarie 2025, de la Oțelul Galați, pentru 200.000 de euro, Juri Cisotti s-a dovedit a fi o achiziție excelentă pentru campioana României. Italianul, care a impresionat prin polivalența sa, s-a adaptat imediat în angrenajul campioanei și a avut prestații apreciate.

Juri Cisotti nu se gândește la plecarea de la FCSB: "Revenirea în Italia nu este un obiectiv"

Chiar dacă a impresionat inclusiv în cupele europene, Juri Cisotti nu se gândește la plecarea de la FCSB și la o revenire în Italia. Într-un interviu acordat pentru Tuttomercatoweb, mijlocașul a transmis că nu este atras nici de o experiență în Orientul Mijlociu.

"Mai am contract pentru un sezon și jumătate. Nu știu care sunt intențiile clubului, dar vom putea discuta. Sunt foarte fericit aici, rămâne de văzut.

Revenirea în Italia? Nu este un obiectiv. Sunt fericit în străinătate. Am 32 de ani, iar să schimb țara și să risc să nu mă adaptez ar fi un pas greșit pe care nu mi-l pot permite. Arabia Saudită? Nu am luat-o niciodată în calcul. Nu am avut vreo ofertă. Prefer să mă concentrez la prezent, fără să îmi fac vreun film", a spus Juri Cisotti.

În Italia, Juri Cisotti a jucat în Serie B și Serie C, la echipe precum Triestina, Latina, Spezia sau Casertana. În perioada 2018-2021 a evoluat în Malta, la Mosta FC și Sliema Wanderers, iar după a semnat cu Oțelul Galați, alături de care a jucat inclusiv în barajul de promovare în Liga 2.