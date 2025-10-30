Joselu a fost din nou omul meciului, cu o dublă în minutele 55 și 90+3 (din penalty), celălalt gol al învingătorilor fiind marcat de Seydou Sano (23).

Al-Gharafa s-a impus în această seară pe teren propriu, 3-1 cu Al-Duhail, și a devenit, cel puțin până mâine (când joacă Qatar SC), lider în campionatul din Qatar.

Pentru Al-Duhail a înscris Luis Alberto (45+3), în timp ce Marco Verratti a fost eliminat în minutul 77.

Internaționalul român Florinel Coman a fost introdus tocmai în minutul 90+10 - practic, a jucat câteva secunde, timp în care a avut o singură atingere de balon!

Florinel Coman face în curând anul de când nu a mai jucat la naționala României



Marginalizat la Al-Gharafa, românul de 27 de ani nu îl poate convinge pe antrenorul Pedro Martins că merită să primească mai multe minute.

Ultima apariție a fotbalistului sub tricolor datează din 18 noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru (4-1), în ultima etapă din Liga Națiunilor.

Atunci, fostul jucător al lui FCSB a fost trimis pe teren în minutul 67 și a avut o prestație excelentă în cele 23 de minute în care s-a aflat pe gazon.

Pentru că a oferit pasa golului de 3-1, după care a stabilit scorul final, 4-1, prin reușita sa din minutul 83.

