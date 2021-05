Stefan Radu si-a decis viitorul! Romanul negociaza o noua intelegere cu Lazio! Ce le-a cerut italienilor 

Romanul se afla la Lazio din 2008 si este pe punctul de a-si prelungi contractul.

Ajuns la 34 de ani, contractul lui Stefan Radu cu Lazio expira pe 30 iunie. Claudio Lotito, presedintele clubului, vrea sa ii prelungeasca intelegerea romanului cu inca un sezon, dar fundasul doreste un acord cu echipa italiana care sa fie pe doua sezoane, avand de gand sa isi incheie cariera la Lazio, potrivit cittaceleste.it.

Lotito nu isi permite sa piarda doi lideri in aceeasi perioada de transferuri, dupa ce Senad Lulic isi va incheia socotelile cu Lazio tot peste o luna. Planul presedintelui este sa il pastreze inca 3 ani pe Simone Inzaghi, contractul antrenorului expirand in acest an, si sa intinereasca lotul, conform aceleiasi surse.

Stefan Radu este jucatorul cu cele mai multe pezente in tricoul lui Lazio. Romanul a adunat 412 aparitii in cei 13 ani de cand se afla la Roma, reusind sa castige 3 Cupe ale Italiei si 3 Supercupe.