Secretul din spatele transferului-soc al lui Mitrita din SUA in Arabia Saudita. Ultimatumul primit de fotbalist in privinta sanatatii sale

Alex Mitrita este foarte aproape sa se transfere de la New York City FC la Al Ahly Saudi FC.

Internationalul roman este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din MLS, campionatul de fotbal nord-american, este iubit de fani, traieste in spectaculoasa metropola New York, s-au platit in schimbul sau 8 milioane de euro si este sub contract cu unul dintre cluburile detinute de City Football Group, puternicul fond de investitii din Emiratele Arabe Unite, care mai detine Manchester City, Girona, Lommel SK, Troyes AC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu si Mumbai City FC. Transferul in Arabia Saudita este suprinzator, fiind vazut in Romania ca un mare pas inapoi, mai ales ca mijlocasul are doar 25 de ani si este in carti pentru un stagiu de pregatire sub comanda lui Pep Guardiola, la Manchester City.

Insa, distanta aeriana intre New York si Bucuresti este de 7.650 km, iar un zbor dureaza cel putin 14 ore. "Dupa un astfel de zbor, am nevoie de maximum trei zile pentru a fi in forma. Dupa ce o sa ma las de fotbal nu voi mai dori sa zbor cu avionul, asta e clar", a marturisit acesta. De altfel, parametrii fizici necorespunzatori si perioada indelungata de adaptare la schimbarea de fus orar au fost constatate de Mirel Radoi si de staff-ul sau, care i-au transmis ca va fi greu sa mai fie convocat pentru meciurile echipei nationale, desi este unul dintre cei mai importanti jucatori ai Romaniei. Radoi are nevoie de Mitrita, dar zborul lung ii face rau fotbalistului din punct de vedere fizic si ii scade mult randamentul din teren, fiind predispus la accidentari din cauza oboselii. Prezenta sa in lot pentru barajul cu Islanda si meciurile din Nations League cu Norvegia si Austria a stat in cumpana, dupa ce Radoi a preferat sa nu il convoace pentru "dubla" cu Irlanda de Nord si Austria, din urma cu o luna.

In schimb, in cazul unui transfer la Al Ahly Saudi FC, distanta dintre Bucuresti si Jeddah este de doar 2.800 km si zborul dureaza mai putin de 4 ore. In plus, sotia lui Mitrita, Alesia, este insarcinata si va naste in perioada urmatoare, iar cuplul vrea ca ea sa aduca pe lume primul lor copil in Romania sau macar sa aiba familia alaturi pentru a o ajuta. Poreclit de colegi si de fani "Giovinco", dupa Sebastian Giovinco, fostul jucator al lui Juventus, Empoli si Parma, Mitrita ar putea avea acelasi traseu ca cel cu care este asemanat datorita staturii si stilului de joc. Italianul a evoluat pentru Toronto FC, intre 2015 si 2019, apoi s-a transferat la Al Hilal, in Arabia Saudita, unde este antrenat de Razvan Lucescu si este foarte apreciat.