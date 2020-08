Planul NEBUN al lui Manchester City pentru Leo Messi! Cum poate ajunge sa joace langa Mitrita! 

Messi i-a anuntat pe oficialii Barcelonei ca nu isi doreste sa continue pe Camp Nou.

Printre echipele care se bat pentru a-l transfera, se numara Inter, PSG si Manchester City, acestia din urma fiind avantajati de faptul ca antrenorul echipei, Pep Guardiola, este cel alaturi de care Messi a cucerit numeroase trofee la Barcelona, cei doi avand o relatie foarte buna.

Potrivit ESPN, oficialii lui City i-au pregatit argentinianului un contract pe termen lung, conform caruia dupa 3 ani petrecuti in Premier League, Messi ar urma sa ajunga in MLS, la New York City FC, clubul partener al englezilor.

Astfel, superstarul de pe Camp Nou este dorit la Manchester, sa ajute echipa sa castige primul trofeu Champions League din istoria clubului, iar apoi se poate retrage sa mai joace si in Statele Unite ale Americii inainte de a-si agata ghetele in cui.

In plus, acestia vor sa ii ofere fotbalistului sansa de a fi ambasador al companiei City Football Group, care detine o serie de cluburi in intreaga lume.

Conform presei internationale, Messi l-ar fi sunat pe Guardiola in urma cu o saptamana pentru a-l pune la curent cu situatia sa, voind sa afle daca City ar fi dispusa sa il ia.

Marti seara, el i-a informat pe oficialii Barcelonei ca vrea sa fie lasat sa plece gratuit. Clubul blaugrana nu este de acord cu aceasta varianta, insa este dispus sa accepte transferul lui Messi contra sumei de 222 de milioane de euro.

Daca acest lucru s-ar intampla, argentinianul ar ajunge pe locul 1 in topul celor mai scumpe transferuri din lume, urmand a fi la egalitate cu Neymar, care s-a transferat la PSG in 2017 pentru aceeasi suma.