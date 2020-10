VIDEO | DUBLA de SENZATIE reusita de Mitrita in MLS! A batut de unul singur echipa lui Beckham si Higuain: golul victoriei a fost marcat dupa o cursa in care a traversat TOT terenul

Din articol Mitrita, declarat omul meciului

Alexandru Mitrita (25 de ani) a fost cel mai bun om al lui New York City in victoria cu Inter Miami din MLS.

Mitrita a reusit o dubla in victoria echipei sale, scor 3-2 in deplasare cu Inter Miami, echipa detinuta de David Beckham si la care a evoluat Gonzalu Higuain, atacant transferat recent de la Juventus.

Internationalul roman a deschis scorul in minutul 4 al partidei, dupa ce a primit o centrare foarte buna din partea lui Ring. Mitrita s-a intins si l-a invins pe portarul advers cu un sut din interiorul careului.

Morgan reusea sa restabileasca egalitatea pentru Inter Miami in minutul 27, insa 8 minute mai tarziu Tinnerholm o aducea din nou pe New York City in avantaj.

In minutul 38, Morgan reusea dubla pentru Miami si scorul de pe tabela era din nou egal.

Mitrita reusea faza meciului in minutul 43, faza cu care inscria golul decisiv al partidei. Dupa un corner executat de Inter Miami, Mitrita a interceptat la marginea propriului careu si a plecat intr-o cursa fantastica in care niciun jucator nu a mai putut sa il opreasca. Micutul atacant roman s-a dus pana in careul advers unde a sutat si a inscris, reusind sa stabileasca scorul final, 3-2 pentru New York City.

One-man counter attack! Mitrita takes it all the way & makes it 3-2 (really)! #MIAvNYC pic.twitter.com/I3BYvdrqpn — Major League Soccer (@MLS) October 4, 2020

Mitrita, declarat omul meciului

Pentru internationalul roman a fost al doilea meci la rand in care inscrie o dubla, dupa ce in runda precedenta reusea acelasi lucru cu Cincinnati.

Mitrita are 4 goluri in acest sezon din MLS.

La partida cu Inter Miami a fost declarat omul meciului.